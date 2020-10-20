Реклама как искусство: в Пушкинском музее открылась выставка британского плаката

Более 150 постеров из огромного музейного собрания прикладной графики XIX-XX веков

Реклама как искусство. В Пушкинском музее открылась выставка британских постеров рубежа XIX и XX веков. Всё, чем 100 лет назад привлекали внимание жителей туманного Альбиона: от театральных афиш до политической агитации. В самых разных стилях, серьёзно и с чисто английским юмором.

Это в наши дни реклама – двигатель торговли, а сто лет назад, взяться, как сейчас говорят, за "раскрутку" товара могли только маргиналы и самоучки. Художники их презирали. Заказчики не верили, что обычная картинка может повлиять на рост продаж. Но время всех рассудило.

"Том Пёрвис получил звание королевского дизайнера. Он триумфально воцарился на рынке коммерческого дизайна, искусства", - сказала куратор выставки, ведущий специалист отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Никифорова.

В Пушкинском показывают работы лучших художников Британии и говорят о рекламе как об искусстве. Более 150 постеров выбраны из огромного музейного собрания прикладной графики XIX-XX веков.

"Интерес к коллекционированию литографированных постеров как оригиналов, как рекламного продукта тогда был на пике популярности. Мы говорим о коллекционерах Федорове и Эттингере, которые сумели собрать совершенно замечательные персональные коллекции", - заявила директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"