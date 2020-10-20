Волонтеры партии ЕР подарили инвалидное кресло супруге ветерана ВОВ

Старшее поколение особенно нуждается в поддержке в период пандемии

В период пандемии в помощи особенно нуждается старшее поколение. Волонтёры партии "Единая России" приобрели инвалидное кресло для супруги ветерана Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Мужчина обратился в штаб с просьбой о помощи. Его жене уже 92 года, она пережила блокаду Ленинграда. В силу возраста и проблем со здоровьем передвигаться самостоятельно ей крайне сложно. И вот теперь быт супругов стал более комфортным. Волонтёры и дальше будут поддерживать эту и другие семьи.

"Партия "Единая Россия", наши муниципальные депутаты, наши волонтёры помогают москвичам. Помогают нашим ветеранам. Мы заботимся о старшем поколении, потому что мы заботимся о тех людях, кто сохранил для нас историческую память, кто сохранил для нас мир, а самое главное - принёс Победу", - заявил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Метельский.

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