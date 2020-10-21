ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мосприроде составили календарь отлета птиц из Москвы

15:13
  • среда
  • 21 октября 2020

Каких пернатых еще можно увидеть в столичных парках?

В Мосприроде составили календарь отлёта птиц, которые с наступлением холодов покидают Москву. Всего в столице насчитывают почти 250 видов пернатых, но только треть из них остаётся с нами зимовать.

С наступлением холодов водоплавающие птицы людям особенно рады. Такая встреча, скорее всего, обещает вкусное угощение. А вот, занесённая  в красную книгу Москвы хохлатая чернедь зимой в столице не останется и уже через несколько дней отправится  в дальний  путь.

"Они держатся до первых холодов и когда наступают тяжелые времена, улетают в Западную Европу или Южную Европу. На Черноморское побережье могут улететь", - сказал специалист-орнитолог ГПБУ Мосприроды Николай Кудрявцев.

Последние в этом году песни в Москве ещё  распевают  пеночки и зяблики. Пока нет снега, они еще находят себе пропитание в осенних лесах.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Перелетные птицы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.