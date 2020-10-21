В Мосприроде составили календарь отлета птиц из Москвы

Каких пернатых еще можно увидеть в столичных парках?

В Мосприроде составили календарь отлёта птиц, которые с наступлением холодов покидают Москву. Всего в столице насчитывают почти 250 видов пернатых, но только треть из них остаётся с нами зимовать.

С наступлением холодов водоплавающие птицы людям особенно рады. Такая встреча, скорее всего, обещает вкусное угощение. А вот, занесённая в красную книгу Москвы хохлатая чернедь зимой в столице не останется и уже через несколько дней отправится в дальний путь.

"Они держатся до первых холодов и когда наступают тяжелые времена, улетают в Западную Европу или Южную Европу. На Черноморское побережье могут улететь", - сказал специалист-орнитолог ГПБУ Мосприроды Николай Кудрявцев.

Последние в этом году песни в Москве ещё распевают пеночки и зяблики. Пока нет снега, они еще находят себе пропитание в осенних лесах.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

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