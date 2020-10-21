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Частную клинику в ЮВАО закрыли за нарушения мер профилактики COVID-19

19:12
  • среда
  • 21 октября 2020

Там был нарушен дезинфекционный режим

Специалисты Роспотребнадзора побывали в медицинском центре "Клинический госпиталь на Яузе", который расположен на Волочаевской улице. В учреждении были выявлены многочисленные нарушения антиковидных мер.

В частности, в центре был нарушен дезинфекционный режим – это создает угрозу распространения COVID-19. Кроме того, там не были разделены потоки пациентов – здоровых и с вирусными пневмониями.

Также администрация частной клиники не смогла предоставить специалистам документы о тестировании сотрудников на ковид. "Весь этот комплекс нарушений, конечно же, создает угрозу распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим нами проведено опечатывание помещений клиники", - сообщила  начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Юлия Ларина.

Центру грозит административное наказание - штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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