"Кто у них за реальность отвечает?" Мамонтов оценил президентскую гонку в США

Американские выборы превратились в спектакль

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили президентскую гонку в США. Отразится ли скандал с Хантером Байденом на рейтингах его отца? И каким компроматом может ответить демократ? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Американские выборы сейчас превратились в такой выход на сцену, в красочный, горластый спектакль. Но люди у власти обсуждают совсем не те вещи, которые волнуют американцев и весь мир. Такое чувство, что они соревнуются, кто больше лайков в твитере соберет и кто чаще попадет на экран", - сказал Фролов.

"Да, это такая черта современной жизни, особенно жизни в политике. Раньше можно было сказать о политике: "Он популист"… Сегодня, когда смотришь в том числе и на американские выборы, думаешь: "А кто же у них тогда не популист. Кто у них вообще за реальность отвечает?" - ответил эксперт.

Полный комментарий Мамонтова смотрите в видео.

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