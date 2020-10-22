Коронавирусом в России заболел еще 15971 человек

Скончались 290 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 15971 случай коронавируса.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4413 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 462 человека.

Вылечились от коронавируса 11428 пациентов, в том числе в Москве – 2519. Скончались 290 заразившихся, из них 66 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1463360 случаев заражения коронавирусом. Скончались 25242 человека. Выздоровели 1107988 пациентов.

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