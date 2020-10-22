Трампу и Байдену запретили перебивать друг друга на дебатах

Второй публичный разговор кандидатов в президенты США состоится в пятницу

Новые обвинения в адрес России прозвучали из Вашингтона. Нашу страну снова подозревают во вмешательстве в предстоящие американские выборы. И снова без доказательств. Тем временем в самих США политические страсти накалились до предела - уже завтра состоятся теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Обвинения в адрес Москвы звучат из Вашингтона уже буквально через день. Только позавчера Минюст заявлял о раскрытии заговора пресловутых "российских хакеров" – разумеется, без доказательств. Директор Национальной разведки повторяет хрестоматийный миф о попытке Кремля повлиять на американские выборы.

"Мы определили, что два зарубежных государства – Иран и Россия – предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами. Мы имеем доказательства, что Иран и независимо от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей", - заявил директор Нацразведки США Джон Ли Рэтклифф.

Впрочем, если Тегеран обвиняют конкретно за рассылку электронных писем и агитационных видеороликов, то в отношении Москвы подозрительных действий пока не замечено. За две недели до выборов и за день до начала дебатов между Трампом и Байденом антироссийская карта снова может оказаться одной из самых весомых. Тем более что многие избиратели до сих пор не определились.

"На дебатах я хотел бы увидеть искренность, настоящих людей. Я хотел бы, чтобы два взрослых человека рассказали, что они предлагают американскому народу", - сказал зарегистрированный избиратель Вернон Паркер.

Пока же выступления Дональда Трампа, а он проводит по несколько митингов в день, всё больше напоминают стиль стендап-комедии.

"Первое, что сделают вашингтонские демократы, если сонный Джо будет избран, заснут. Недавно мне позвонил один важный человек и сказал: "А знаешь, я хотел бы иметь дело с Байденом – он же всегда будет спать!" – сказал президент США Дональд Трамп.

А за Джо Байдена в последние дни и вовсе всё чаще выступают его однопартийцы.

"По-настоящему лучше, чем четыре года назад, живут сейчас только миллиардеры, которым Трамп снизил налоги. Моим первым местом работы был "Баскин Роббинс". Мне тогда было 15 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем Трамп. Как это вообще возможно?" – возмутился бывший президент США Барак Обама.

Как полагают политологи, во время завтрашних дебатов риторика Трампа относительно Байдена будет строиться на обвинениях в коррупции. Вероятно, прозвучит и самая болезненная – семейная тема: накануне стало известно, что сын Байдена не только замешан в подозрительных связях с украинской элитой, но и хранил на компьютере слишком уж неприличные фотографии несовершеннолетних. Впрочем, в отличие от дебатов сентябрьских, перебивать друг друга оппонентам будет запрещено.

Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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