Кинотеатру "Художественный" вернули дореволюционный декор

Реставрация фасада завершена

Кинотеатр "Художественный" после реставрации освободили от строительных лесов. Теперь, наконец, можно увидеть фасад таким, каким его более века назад задумывал Фёдор Шехтель, передает "ТВ Центр".

В здании раскрыли оконные проёмы, восстановили маскароны (это декоративные элементы в виде человеческих лиц и масок), привели в порядок надписи над парадными дверьми "Входъ" и "Выходъ".

Античным богам - Селене и Гелиосу - тоже вернули прежний блеск и изящество. А, главное, на здании снова разместили прежнюю, ещё дореволюционную, вывеску: "Художественный электротеатр". Для зрителей его обещают открыть в конце года.



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