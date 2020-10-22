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Кинотеатру "Художественный" вернули дореволюционный декор

14:51
  • четверг
  • 22 октября 2020

Реставрация фасада завершена

Кинотеатр "Художественный" после реставрации освободили от строительных лесов. Теперь, наконец, можно увидеть фасад таким, каким его более века назад задумывал Фёдор Шехтель, передает "ТВ Центр".

В здании раскрыли оконные проёмы, восстановили маскароны  (это декоративные элементы в виде человеческих лиц и масок), привели в порядок надписи над парадными дверьми "Входъ" и "Выходъ".

Античным богам - Селене и Гелиосу - тоже вернули прежний блеск и изящество. А, главное, на здании снова разместили прежнюю, ещё дореволюционную, вывеску: "Художественный электротеатр". Для зрителей его обещают открыть в конце года.
 

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Фасад кинотеатра "Художественный" после реставрации
Фасад кинотеатра "Художественный" после реставрации
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