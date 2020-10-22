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Первый снег вызвал коллапс на российских дорогах

22:36
  • четверг
  • 22 октября 2020

А ведь синоптики предупреждали

В некоторых российских регионах выпал первый снег. И для многих автомобилистов это уже традиционно стало полной неожиданностью. Летняя резина на легком морозце дубеет, скользит. Как результат - на дорогах автокёрлинг, сотни аварий и транспортный коллапс.

Пассажиров стараются быстро вывести из маршрутки, но не успевают. В нее врезается автомобиль. На дороге, превратившейся в каток, и машины, и люди теряют управление. "Газель", видимо, забыли поставить на ручник, и она поехала без водителя.

Но мужчина все же успевает заскочить в салон. Кое-как припарковывает машину. В соцсетях публикуют десятки подобных видео. Обледеневшие дороги становятся полосой препятствия для автомобилистов. В ГИБДД фиксируют рекордное количество аварий.

На Дальнем Востоке из-за гололёда иномарка вылетела с возвышенности на железную дорогу. Пути оказались свободны, девушка-водитель не пострадала. А ведь накануне и полицейские, и синоптики настоятельно рекомендовали автомобилистам поменять резину. Прогнозировали - снег с дождем, заморозки.

Многокилометровые заторы и на уральских скоростных трассах. Дальнобойщики жалуются на простои. Опасными участками в такую погоду в Госавтоинспекции называют перекрестки и мосты. На них нужно быть особенно осторожными. В Вологде столкнулись сразу 10 машин. Как в такой непростой ситуации не пострадать самому и уберечь автомобиль - у каждого свой рецепт.

Но большинство водителей соблюдают традиции. Каждый год в шиномонтажах отмечают день жестянщика - наплыв клиентов. И ждать своей очереди приходится несколько часов.

Механики в шиномонтаже советуют все же не тянуть резину. Ведь зима совсем близко.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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