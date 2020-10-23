Организаторы объявили о старте отборочного этапа кубка "Управляй!"

До полуфинала дойдут только 150 лучших участников

Стартовал осенний отборочный этап Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!". О ходе конкурса рассказали во время онлайн пресс-конференции.

Мероприятие организовано президентской платформой "Россия - страна возможностей". В этом году заявки отправили более 120 тысяч студентов и недавних выпускников, но до полуфинала дойдут только 150 лучших участников, передает "ТВ Центр". Они смогут получить образовательные гранты и стажировки в крупных компаниях. В этот раз организаторы подготовили ещё один приятный стимул.

"В этом году появился еще один бонус. Студенты могут засчитать участие в кубке "Управляй!" в качестве учебной или производственной практики в своих вузах. Такую возможность уже предоставили 9 организаций полуфинала. Они запланированы в 8 федеральных округах по всей стране, а также в Москве и Санкт-Петербурге", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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