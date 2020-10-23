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Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

14:59
  • пятница
  • 23 октября 2020

В столице также продолжается проверка организаций

В столичных больницах есть всё необходимое для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы и призвали горожан не заниматься самолечением, а при появлении симптомов заболевания немедленно вызывать врача.

За последние сутки в Москве выявлено 5478 новых заболевших коронавирусом. Число выздоровевших - 2779 человек. В городе усилен контроль на транспорте, идут проверки в разных учреждениях. Между тем, за два последних месяца более 46 тысяч москвичей получили штрафы за отсутствие масок и перчаток. Такие данные в пятницу привели в столичном правительстве.

Накануне вечером проверка прошла в Московском театре оперетты. Несмотря на то, что все были в масках, а зрители в зале сидели в шахматном порядке, без нарушений всё же не обошлось, передает "ТВ Центр".

"Не представлены журналы по обработке контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. Были выявлены нарушения по помещениям, где осуществляется приготовление дезинфицирующих средств. За данное нарушение юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом административных правонарушений", - сказала заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.

Также в Москве продолжается проверка организаций, которые должны были перевести часть своих сотрудников на удаленку. Накануне с проверкой пришли в одну из IT-компаний и нашли там нарушения. Теперь организации грозит штраф в 300 тысяч рублей.

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