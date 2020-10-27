Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-месячной Саши Дяченко

У девочки – врождённый псевдоартроз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Александры Дяченко. У 10-месячной девочки – врождённый псевдоартроз – синдром ложного сустава. В четыре месяца врачи обнаружили у нее патологический перелом правой ножки со смещением. Ребёнок долгое время провёл в гипсе, однако при таком заболевании кости не могут срастись сами.

Саша очень хочет ходить, но со сломанной ногой это невозможно. Ей необходима операция, которую таким маленьким пациентам способны провести лишь в некоторых клиниках. Помочь девочке готовы в Польше, в Центре доктора Пейли, который специализируется на редких врожденных дефектах костей. Вот только стоимость лечения - почти восемь с половиной миллионов рублей. Семья не может собрать такую сумму, и Саше очень нужна ваша помощь.

Чтобы помочь Саше, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Мы благодарим каждого за поддержку и любую посильную помощь.

Вместе с бабушкой Саша пытается сделать первые шаги. Она упорно старается самостоятельно вставать, однако в неудобных ортезах тяжело даже ползать. К тому же, они постоянно спадают – но без них никак нельзя. Правая ножка сломана, и ей необходима фиксация.

Всю свою маленькую жизнь девочка проводит в больницах, среди медицинских приспособлений. Еще из роддома ее отправили в реанимацию с глаукомой – Саша перенесла уже несколько операций на глазу. А в четыре месяца врачи обнаружили еще и патологический перелом правой ножки, и поставили диагноз: псевдоартроз – синдром ложного сустава. Оказалось, всё это – проявления редкого и тяжёлого генетического заболевания – нейрофиброматоза.

"Первое, что я услышала: готовьтесь к тому, что ближайшие несколько лет вы проведете в больницах, а когда вас выпишут, скорее всего, вам ампутируют ногу, потому что нет эффективного способа лечения данной патологии", - рассказала Анна Дяченко, мама Александры Дяченко.

Долгие месяцы Саша была в гипсе, который постоянно натирал ножку до крови. Однако кости не могут срастись самостоятельно – необходима сложная операция, которую таким маленьким пациентам способны провести лишь в некоторых клиниках. А медлить нельзя.

"Ножка не задействована, нарушается кровообращение, атрофируются мышцы, сейчас у нее пальчики сжаты, появляются наросты на кости. Если ребёнок ещё месяц, два, три, год будет ползать в этом тутере, то у него просто сформируется неправильно сустав, то есть она не сможет нормально ходить. Чем раньше будет произведено оперативное вмешательство, тем быстрее и выше вероятность того, что ее ножки будут симметричны и не произойдёт укорочение", - говорит Анна Дяченко.

Помочь Саше уже сейчас готовы в Польше, в Центре доктора Пейли, который специализируется на подобных редких врожденных дефектах. Кости соединят с помощью специального штифта, который затем будет расти вместе с ножкой. Вот только стоимость лечения - почти восемь с половиной миллионов рублей. Семье не по силам собрать такую огромную сумму: папа Саши погиб еще до ее рождения, Анна воспитывает дочь одна. Девочке очень нужна ваша помощь – ведь только после операции она, наконец, сможет ходить! Этого дня так ждёт она сама и ее мама.

"Ребенок сможет ходить, вести полноценную жизнь, ее можно будет купать, водить на детскую площадку, она будет своими ножками идти – это же безумно здорово, когда твой ребёнок начинает делать первые шаги", - рассказала Анна Дяченко.

Пока Саша гуляет редко - только в коляске и на руках у мамы, и только по вечерам – из-за глаукомы она не переносит солнечный свет. Но, несмотря на ежедневную боль и слёзы, девочка остаётся активной и общительной, много улыбается и верит: добрых людей много, а значит, мечта обязательно сбудется, и она сможет идти по этим дорожкам сама.

Чем быстрее Саше проведут операцию, тем больше шансов на успешное восстановление, поэтому ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно так же воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Дяченко, программа 1100

Полина Кастрицкая, Андрей Булычёв, Никита Возчиков, "ТВ Центр".

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