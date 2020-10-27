"Реальное звено в нацисткой цепи": как Франция поссорилась с исламским миром

Позицию Турции и Пакистана во Франции считают вмешательством в дела республики

Франция считает необходимым, чтобы ЕС на ближайшем саммите принял меры в отношении Турции. Такое предложение прозвучало в Национальной ассамблее, где призвали "защитить европейские ценности" от нападок Анкары. В турецком же парламенте сразу четыре партии выступили с заявлением против президента Франции Эммануэля Макрона и его позиции по отношению к исламу. Почему перепалка между Парижем и Анкарой поставила под угрозу отношения Евросоюза и Турции?

В Бангладеш тысячи протестующих требуют выдворить из страны французского посла. В Пакистане толпа сожгла французские триколоры и порвала портреты президента Франции Эммануэля Макрона. Вместе с ними Сирия, Палестина, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания. Десятки мусульманских общин по всему миру негодуют от слов президента Макрона. После убийства в пригороде Парижа, где ученик обезглавил профессора за демонстрацию карикатур на пророка Муххамеда, глава Франции объявил о борьбе с радикалами и "создании просвещенного ислама". Но до предела ситуация накалилась после заявлений Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции сначала подверг ментальное здоровье Макрона сомнению. А теперь призывает бойкотировать все французские товары. Заодно, пройдясь и по соседям Парижа по Еврозоне.

"Я призываю вас не покупать французские товары. Ведь все началось с провокации от французского лидера, который нуждается в проверке психики. Вы все там фашисты в самом истинном значении этого слова. Вы реальное звено в нацисткой цепи", - сказал Эрдоган.

Слова турецкого лидера уже осудили в Брюсселе. Официальный представитель Еврокомиссии заявил о возможности экстренной встречи министров иностранных дел ЕС. А в кулуарах даже поговаривают об антитурецких санкциях. Но решиться на них будет, конечно, непросто. Пятый по объемам торговли партнер, соратник по НАТО. Анкара к тому же держит в руках ключи от крупнейших миграционных лагерей, где своего билета в Европу ждут миллионы человек. Возможно, поэтому на слова Эрдогана пока крайне сдержанно реагирует Берлин. Да и Париж ограничился отзывом посла и жесткой риторикой.

"К отсутствию каких-либо официальных знаков осуждения или солидарности со стороны турецких властей после теракта добавилась ненавистная и клеветническая пропаганда против Франции, свидетельствующая о желании разжигать ненависть против нас и внутри нас. А также прямые оскорбления в адрес президента республики, высказанные на самом высоком государственном уровне в Турции. Такое поведение является недопустимым", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Но дальше, пишет европейская пресса, конфронтация, похоже, будет только нарастать. После шокирующего убийства во Франции начались проверки мечетей. Власти готовят депортацию двух сотен предполагаемых экстремистов. Врагом республики объявлен и Коллектив против исламофобии. Одна из самых известных профильных организаций получала государственное финансирование и даже налоговые льготы. Теперь его работу собираются запретить, что вызывает протесты в мусульманском сообществе.

"Это внутренние дела республики. И я не считаю правильным, что какие-то другие государства, будь то Турция или, скажем, Пакистан, в них вмешиваются", - уверен министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Глобально ситуацию могла бы изменить единая европейская стратегия. Но тогда Европе придется признать: миграционная и интеграционная политика последних десятилетий была, мягко говоря, далека от идеала. А потому вместо слаженных действий - неубедительные отговорки и часто неуклюжие действия. Например, недавний масштабный полицейский рейд в немецкой мечети во время молитвы. Официально - ради борьбы с мелким мошенничеством. Все это только вызывает недоумение и неприятие даже у далеких от радикальности мусульман, многим из которых все более обоснованными кажутся резкие обвинения Эрдогана.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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