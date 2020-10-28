Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Дяченко

У девочки – врождённый псевдоартроз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Александры Дяченко. Ее историю мы рассказывали накануне. У 10-месячной девочки – врождённый псевдоартроз – синдром ложного сустава.

За прошедшие сутки на лечение Саши удалось собрать почти миллион 600 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно еще около 7 миллионов. У ребенка - патологический перелом правой ножки со смещением, кости срастись сами не могут. Операцию готовы сделать польские врачи, но стоимость лечения - почти восемь с половиной миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно так же отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Дяченко, программа 1100

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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