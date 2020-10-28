СК заочно обвинил двух россиян в атаке на посольство России в Киеве

Инцидент произошел в 2016 году

Следственный комитет заочно предъявил обвинение ещё двум фигурантам уголовного дела о нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это наши соотечественники Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Они вместе с другими участниками антироссийской акции устроили погром у здания представительства, причинив крупный материальный ущерб. Были разбиты окна и повреждена система видеонаблюдения. По данному уголовному делу к ответственности привлечены ещё семь граждан Украины.

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