Вырывал деревья и крыши: на США обрушился мощный ураган "Зета"

Пострадал Новый Орлеан

Тропический ураган "Зета" обрушился на побережье американских штатов Миссисипи, Алабама и Луизиана. Известно об одном погибшем.

Ветер, порывы которого достигали почти 180 километров в час, вырывал деревья, срывал крыши с домов, обрывал линии электропередачи. Серьёзно пострадал ряд населённых пунктов, в том числе Новый Орлеан. Улицы прибрежных городов превратились в реки, пользователи соцсетей публикуют видеокадры с затопленных парковок торгово-развлекательных центров.

Урагану присвоена первая категория. Для Мексиканского залива он стал уже 11-м по счёту в этом сезоне, передает "ТВ Центр".

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