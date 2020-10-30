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В Москве почтили память жертв политических репрессий

14:47
  • пятница
  • 30 октября 2020

В столице проходит акция "Колокол памяти"

В России сегодня День памяти жертв политических репрессий. В Москве в рамках ежегодной акции "Колокол памяти" люди несут цветы и зажигают свечи у мемориала "Стена Скорби".

Это бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, по краям которого высечено слово "Помни" на 22-х языках. Рядом расположен главный символ акции, выполненный в виде рельса на цепи - он привезён с Соловецких островов, где содержались политзаключённые. Почтить память жертв репрессий можно ударом в колокол, сообщает "ТВ Центр".

"Помимо самой акции, помимо ударов в колокол, уже с сегодняшнего дня здесь появился аудио-гид. И каждый пришедший сюда может на своем устройстве подключиться к платформе izi.TRAVEL, набрать "Стена Скорби" и камни, которые лежат в основании этого памятника, привезённые с десятков регионов нашей страны, вот они зазвучат", - рассказал директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов.

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Мемориал "Стена скорби"
Мемориал "Стена скорби"
Мемориал "Стена скорби"
Директор музея ГУЛАГа Роман Романов
Директор музея ГУЛАГа Роман Романов
Мемориал "Стена скорби"
Мемориал "Стена скорби"
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