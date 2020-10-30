ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотни радикалов забросали Конституционный суд Украины петардами и шинами

18:03
  • пятница
  • 30 октября 2020

Из толпы раздавались призывы отправить за решетку "судей-предателей"

В Киеве несколько сотен радикалов с утра устроили шумную акцию возле здания Конституционного суда страны, передает "ТВ Центр". Они забросали его дымовыми шашками, петардами и шинами. Из толпы раздавались призывы отправить за решетку "судей-предателей".

Страсти разгорелись после того, как Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий.

Президент Украины накануне вечером срочно созвал закрытое заседание Совета нацбезопасности, а сегодня внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей.

Наблюдатели объясняют столь стремительную реакцию тем, что действия Конституционного суда не понравились американским и европейским кураторам Киева. Те увидели угрозу выстроенной системе контроля за украинскими чиновниками и пригрозили приостановкой безвизового режима с ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинские радикалы
Украинские радикалы
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.