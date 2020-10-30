Сотни радикалов забросали Конституционный суд Украины петардами и шинами

Из толпы раздавались призывы отправить за решетку "судей-предателей"

В Киеве несколько сотен радикалов с утра устроили шумную акцию возле здания Конституционного суда страны, передает "ТВ Центр". Они забросали его дымовыми шашками, петардами и шинами. Из толпы раздавались призывы отправить за решетку "судей-предателей".

Страсти разгорелись после того, как Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий.

Президент Украины накануне вечером срочно созвал закрытое заседание Совета нацбезопасности, а сегодня внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей.

Наблюдатели объясняют столь стремительную реакцию тем, что действия Конституционного суда не понравились американским и европейским кураторам Киева. Те увидели угрозу выстроенной системе контроля за украинскими чиновниками и пригрозили приостановкой безвизового режима с ЕС.

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