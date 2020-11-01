При взрыве в гараже в Мытищах погиб человек

Спасатели извлекли его из-под завала

При взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах погиб один человек, сообщает Следственный комитет. Взорвался кислородный баллон. Пожара после хлопка не было.

В момент взрыва в гараже находились три человека, двоих удалось спасти прибывшим на место ЧП спасателям.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что полностью разрушены три гаражных бокса из кирпича, ещё два соседних пострадали. В радиусе 20 метров разбросаны доски и кирпичи. На месте работают следователи и криминалисты.

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