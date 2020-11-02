Меньшее из двух зол: до выборов президента США остались сутки

Байден опережает Трампа по опросам

Сутки остались до события года в американской политике. Завтра в США - выборы президента. Битва за избирателя вошла в финальную стадию. По опросам лидирует Джо Байден. Однако с точностью предсказать исход голосования невозможно. В режим повышенной готовности приведена Национальная гвардия. Власти опасаются беспорядков.

После не самых зажигательных танцев на встречах с избирателями в последние дни перед выборами нынешний хозяин Белого дома решил удивить Америку спринтерским забегом по Штатам. Вероятно, чтобы доказать, что он-то в свои 74 даст фору 77-летнему Байдену. Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел сразу пять митингов. И на понедельник запланировал еще столько же. Причем, в разных частях страны. Впрочем, от перемены города риторика не сильно меняется: обвинения своего соперника Джо Байдена в коррупции, отсутствии результатов за 40 лет нахождения у власти, неспособность противостоять Китаю и России, далеко не самые корректные издевательства над физическим и психическим здоровьем оппонента. Впрочем, аналогичные претензии у Трампа были и к Хилари Клинтон в 2016 году. Новинка этой избирательной кампании - борьба с коронавирусом, которую этот президент ведет на свой лад.

"У нас будет безопасная вакцина, которая положит конец пандемии. А пока вся эта истерия сводит всех с ума. Вы включаете новости: COVID, COVID, COVID, COVID. А вот 4 ноября вы не будете слышать об этом слишком много", - пообещал Трамп.

Джо Байден тоже до последнего пытается перетянуть на свою сторону избирателя, которому за все время своей кампании тоже ничего особо нового не предложил. От выступления к выступлению те же обвинения Трампа в провалах во внешней политике, игре в поддавки с Россией и Китаем, неспособности противостоять пандемии, эмоциональные срывы на прямые оскорбления оппонента. Америка, как и 4 года назад, снова выбирает меньшее из двух зол. Буквально накануне основного дня голосования Байден в очередной раз продемонстрировал: подозрения Трампа по поводу его психического состояния не так уж и необоснованны. На встрече со сторонниками в Пенсильвании кандидат от демократов, разглагольствуя о том, что Дональд Трамп должен убраться из Белого Дома, именно в этот момент сам, как будто в забытьи выпадает из кадра. Хотя всю речь произносил, не отрываясь от трибуны.

"Дональду Трампу пора собирать чемоданы и идти домой. Пришло время вернуть жизнь этой нации. Мы устали от твитов, гнева, ненависти, неудач и безответственности", - заявил Байден.

Говоря о безответственности Дональда Трампа в борьбе с коронавирусом, сам Джо Байден носит маску даже на улице, когда рядом никого нет.

На данный момент досрочно проголосовали свыше 90 миллионов американцев. Беспрецедентное количество. Именно из-за этого ведущие американские СМИ сходятся во мнении о том, что предварительные итоги выборов 2020 года станут известны не в ночь на 4 ноября, а позднее на той же неделе. И это очень не нравится Дональду Трампу. По его мнению, это почва для фальсификаций.

"Я думаю, что это ужасно, когда бюллетени могут принимать после окончания выборов. Я думаю, что это ужасно, когда штатам разрешают еще долго подсчитывать их после того, как выборы завершены. Потому что это может привести только к одному, и это очень плохо, я думаю, что это очень опасно и ужасно. И я думаю, что ужасно, что мы не можем узнать результаты выборов вечером в день выборов в современную эпоху компьютеров", - заявил Трамп.

Под соусом пандемии американцы ограничили число наблюдателей на этих выборах. При этом пригласили, например, представителей Албании, Таджикистана, но не россиян. Нашу делегацию в США принять отказались. Хотя за всеми выборами в России американцы наблюдают без ограничений.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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