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Кузнецова рассказала о состоянии мальчика из шалаша в Балашихе

15:24
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Ребенок жил там вместе с отцом

Бездомный мальчик по имени Амаль, которого на минувшей неделе обнаружили в подмосковной Балашихе, пока находится в больнице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Там его  навестила уполномоченный по правам ребёнка в Российской Федерации Анна Кузнецова. Мальчик легко пошёл на контакт и очень обрадовался подаркам. Врачи обследовали Амаля и никаких заболеваний или следов насилия у него не обнаружили.

"Анализы все хорошие, ребенок здоров. Видно, что о нем заботились. В меру понимания, в меру сил, но заботились. Забота о ребенке была, потому что видно, что он не голодный, он даже вот ест плоховато, может быть, оттого что тоскует", - говорит уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

На бездомного мальчика, который гулял один, обратили внимание местные жители и сообщили в полицию. Выяснилось, что предполагаемый отец Амаля - уроженец Таджикистана, который не может вернуться на родину и вынужден жить в самодельной постройке. Мать скончалась весной. Сейчас делом занимают органы опеки.

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