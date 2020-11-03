Крупный пожар в промзоне Твери потушен

Продолжается проливка конструкций

Крупный пожар вспыхнул этой ночью в Твери. На окраине города в промзоне загорелись несколько ангаров, административное здание и производственное помещение. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Огонь быстро распространился и охватил площадь пять тысяч квадратных метров. На место ЧП прибыли около ста сотрудников МЧС и 30 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности, усилили группировку спасателей. Чтобы попасть на территорию промзоны, специалистам пришлось использовать костюмы повышенной жаропрочности.

К утру возгорание удалось ликвидировать, сообщает ТАСС. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС продолжают проливку территории.

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