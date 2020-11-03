Новый поворот в деле об убийстве "колбасного короля" Маругова

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в преступлении обнаружили прикованного к кровати пенсионера

Расследование убийства крупного бизнесмена Владимира Маругова привело к новому громкому эпизоду: в квартире у подозреваемого нашли пленника в наручниках. Есть доказательства и об орудии преступления.

Этого человека зовут Александр Мавриди. И хотя он отказался от дачи показания, именно его следователи считают одним из людей, причастных к убийству бизнесмена Владимира Маругова. Удалось найти доказательства, что именно Мавриди купил тот самый арбалет - орудие преступления. В квартире задержанного был проведён обыск, давший очень неожиданный результат.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве", - сообщили в следствии.

В квартире Александра Мавриди находился ещё человек, который охранял пленника. Пенсионера после первого допроса отправили в больницу.

По появившимся данным, тот самый пленник - это адвокат Алексей Завгородний. Помимо прочих дел, на предварительном следствии был защитником самого известного российского киллера Александра Солоника. Сейчас следователи предполагают, что задержанный Мавриди может быть причастен к ряду мошеннических действий с квартирами одиноких граждан в Москве и области.

И что касается убийства "колбасного короля" Владимира Маругова - тут тоже появились новые подробности. Сообщается, что Александр Мавриди работал на бывшую супругу бизнесмена - Татьяну Маругову. Помогал ей по дому и участку, которые достались женщине после развода.

Единственный сын Владимира и Татьяны Маруговых погиб в ДТП. Молодой человек на мотоцикле врезался в такси на Фрунзенской набережной в Москве. К тому времени скандал о разделе имущества семьи Маруговых был в самом разгаре. Владимир ушёл из семьи, так как нашёл новую любовь. Колбасный бизнес и недвижимость сначала оставил жене и сыну. Но от дел не отошёл. Руководил работой, не являясь фактическим владельцем. А когда у него появились ещё дети, начал требовать имущество обратно. Были и суды, и выступления на ток-шоу. По делу об убийстве Татьяна Маругова сейчас проходит как свидетель.

Напомним, Владимир Маругов был убит из арбалета в своей бане в ночь с 1 на 2 ноября. Вместе с ним там находилась гражданская жена - та самая, из-за которой распался брачный союз Владимира и Татьяны. Её связали, но в какой-то момент ей удалось освободиться и сбежать. Она вызвала полицию, которой сообщила, что преступники требовали деньги. По предварительным данным, налётчиков было двое. Суд сегодня будет рассматривать дело об аресте Александра Мавриди. Второго ищут.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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