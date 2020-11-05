Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Великом Новгороде

В результате аварии два человека погибли

В Великом Новгороде автобус врезался в здание университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщили в управлении МЧС по региону, два человека – водитель и пассажир – погибли, восемь человек получили ранения и были доставлены в больницы города.

Авария произошла накануне вечером. В момент ДТП в автобусе (9-й маршрут) находилось 26 человек.

"В результате ДТП 10 человек пострадало, из них 8 человек доставлены в больницы Великого Новгорода, 2 человека погибло. Силами сотрудников МЧС деблокированы 2 погибших и один пострадавший. 16 пассажиров покинули место происшествия самостоятельно. В больницах организована работа психологов ГУ МЧС России по Новгородской области с пострадавшими", - говорится на сайте МЧС.

По предварительной версии, женщина, находившаяся за рулем автобуса, не справилась с управлением. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время специалисты проведут экспертизу состояния здания Новгородского госуниверситета.

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