Выборы в США: что помешало уверенной победе Трампа и чего ждать от Байдена

Голоса пока считают

В США продолжают подводить итоги президентских выборов. Разгромной победы не случилось - оба кандидата идут вровень. О том, почему Дональду Трампу не удалось склонить американцев на свою сторону и чего ждать от Джо Байдена в случае его победы - в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский:

— На мнение американцев сильно влияет ряд факторов. Одна из главных проблем Трампа – фактор пандемии. Она больно ударила по американской экономике. И рецессия, из которой американская экономика уже начала выходить, все еще серьезно влияет на общественное мнение. Байден критикует Трампа за то, что он недостаточно активно начал действовать во время пандемии. А Трамп на самом деле пытался спасти экономику. Потому что он понимал, что закрытие экономии несет очень серьезные издержки. И предпринятые меры для спасения экономики, содействия бизнесу и поддержки домохозяйств на самом деле начали приносить плоды. Но Трампу не хватило времени, чтобы показать, что он эффективно выводит страну из тяжелого двойного кризиса.

Если взять внутренние дела, Байден очень сильно изменит социальную политику. Он ориентируется на тот электорат, который ждет от него более активной социальной политики. Во-первых, поддержки среднего класса, причем его нижней части, беднейшего населения, социальных программ, связанных с увеличением роста оплаты труда, интеграцией и адаптацией мигрантов. Миграционная политика будет сильно отличаться от политики Трампа.

С Китаем и внешней полиций все сложнее. Если мы посмотрим, что говорит Байден о торговой сделке, то он ругает Трампа за недостаточную жесткость. И здесь он может закрутить гайки не только с точки зрения торговли, но и с точки зрения демократии, прав человека, нарушения прав меньшинств.

По России Байден обозначил позиции, по которым с ним можно договариваться. Он выступает за продление ДСНВ без каких-либо условий на пять лет. Он порицает Трампа за выход из иранской ядерной сделки. У Байдена были достаточно критические высказывания по поводу выхода из ДРСМД. Может быть, по этим пунктам нам удастся договориться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"