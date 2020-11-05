Момент ДТП с автобусом в Великом Новгороде попал на видео

Возбуждено уголовное дело

В Великом Новгороде выясняют обстоятельства крупного ДТП. Накануне поздно вечером рейсовый автобус врезался в здание местного госуниверситета. Два человека, в том числе водитель, погибли. Восемь пассажиров остаются в больницах. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения.

Видео с камер наблюдения сейчас изучают следователи. Уже установлено - рейсовый автобус, курсирующий по маршруту номер девять, не снижая скорости, проносится на красный сигнал светофора, задевает автомобиль и на полном ходу врезается в здание. Позже эксперты скажут, что водитель не справился с управлением.

"На улице большая Санкт-Петербургская, 57-летний водитель, управляя пассажирским автобусом ЛиАЗ по неустановленной причине совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2114, затем, продолжив движение, съехал с проезжей части и наехал на здание Новгородского государственного университета, в результате ДТП водитель и один из пассажиров погибли от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи", - сообщил сотрудник пресс-службы УМВД России по Новгородской области Иван Морозов.

Погибшие – женщина-водитель и один из пассажиров. Кабину и ряд сидений за ней от удара смяло, как фольгу. Еще три человека оказались зажаты в салоне. Пострадавших извлекали спасатели, разрезая болгарками обшивку и поручни.

Всего в автобусе находились 26 человек. Большая часть выбралась самостоятельно. Восемь - в больнице. Двое их них в тяжелом состоянии.

Искореженный автобус удалось сдвинуть с места не сразу. Повреждена передняя ось. Колеса лопнули и не слушались руля. Спасатели пытались отбуксировать его с помощью КамАЗа. Грузовик делает несколько рывков, но тщетно.

Пассажирский ЛиАЗ плотно застрял в стене. Пришлось вызывать специальный, тяжелый эвакуатор.

Автобус отбуксировали на спецстоянку для проведения технических экспертиз. Пока версий несколько. От отказа тормозной системы до человеческого фактора. В соцсетях очевидцы пишут, что водителю в момент движения стало плохо, и женщина потеряла сознание. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов, "ТВ Центр".

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