В России впервые выявили больше 20 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве заболели 6253 человека

За минувшие сутки в России выявили 20582 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 6253 случая. Это максимум с 11 мая. В Подмосковье заболели еще 605 человек.

Вылечились от коронавируса 16955 пациентов, в том числе в Москве – 3783. Скончались 378 заразившихся, из них 69 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1733440 случаев заражения коронавирусом. Скончались 29887 человек. Выздоровели 1296124 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"