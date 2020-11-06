Выборы президента США: разрыв между Трампом и Байденом сократился

Подсчет голосов еще не завершился

Новые махинации на выборах в США. Американские наблюдатели обнаружили среди голосовавших "мёртвые души". Бюллетеней оказалось почти на два миллиона больше, чем зарегистрированных избирателей. В некоторых ключевых штатах, где лидировал Трамп, разрыв между ним и Байденом сократился. Пока комиссии считают голоса, на улицах продолжаются беспорядки.

Юнион-сквер на Манхэттене уже двое суток в осаде левых радикалов, борцов за равенство цвета кожи, представителей сексуальных меньшинств. Конечно, можно поверить в то, что их интересует политическая жизнь в стране, но больше похоже просто на хаос - возможность выйти на улицы, покричать и подраться с полицией, которая теснит демонстрантов велосипедами и настроена крайне жестко. Над площадью летают полицейские вертолеты. Тех, кто отказывается уходить, задерживают, в том числе с применением силы.

Эти цифры словно застыли: за Байдена по-прежнему 264 выборщика, за Трампа - 214. Висят в воздухе голоса еще 60 представителей штатов. В том числе крупных, с большим количеством выборщиков: Флорида, Пенсильвания, Огайо. Разрыв между Байденом и Трампом сокращается в Джорджии и Аризоне. Подсчет голосов там может завершиться уже сегодня. Пропавший почти на двое суток из поля зрения действующий президент собрал брифинг, на котором обвинил в фальсификации выборов бизнес, медиа и почту.

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть у нас выборы. Мы очень пристально следим за голосами, которые поступают по почте. Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах: во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, несмотря на вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных компаний", - заявил Трамп.

Он требует остановить подсчет голосов. Однако бюллетени по почте всю идут и идут. На участках их продолжают подсчитывать. Это, конечно, подрывает демократические устои, отмечают судебные наблюдатели. День выборов может растянуться на неделю, месяц.

"Мы выбираем президента в день выборов. И ни один штат не должен ставить этот закон под сомнение. Но именно это и происходит, когда местные власти решают считать бюллетени, пришедшие после дня выборов. Что, будем считать и те, что придут в декабре?" – негодует президент ассоциации судебных наблюдателей Том Фиттон.

Должен быть услышан и подсчитан каждый голос - это уже позиция Байдена. С каждым новым бюллетенем крепнет его лидерство. Потому надо дать возможность почтальонам доставить все бандероли.

"В Америке голоса избирателей священны. Они помогают гражданам этой страны выражать свою волю. Именно воля избирателей, а не что-то иное, избирает президента США. Так что каждый бюллетень должен быть посчитан", - требует Байден.

150 тысяч бюллетеней до сих пор остаются на почтовых складах. В том числе, в тех штатах, где борьба еще возможна. Мичиганское чудо - штаб Трампа заметил, что в день выборов здесь за Байдена разом проголосовали 138 тысяч человек. В это время показатели самого Трампа не менялись. Также в Мичигане, как выяснилось, голосуют мертвые души. Еще в 29 штатах бюллетеней было разослано на два миллиона больше, чем граждан, которые там имеют право голоса. Все это - результаты прошедших выборов и козыри президента, который до последнего будет биться за свое кресло. В поисках истины он готов обратиться в Верховный суд. Высшая инстанция уже решала исход президентской гонки. Последний раз - 20 лет назад, когда Джордж Буш-младший и Альберт Гор не смогли поделить голоса всего в одном штате. История движется по спирали.

"ТВ Центр".

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