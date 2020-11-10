Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вани Федотова

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ивана Федотова. У мальчика – врождённая аномалия развития уха, которое практически отсутствует, как и слуховой проход. Сейчас Ване три года, и он слышит только левым ухом, но главное – при любых простудах есть опасность развития скрытых гнойных отитов и даже опухоли головного мозга. Ему необходима сложная операция, которую таким маленьким детям в большинстве клиник не делают. А восстановить слуховой проход нужно вовремя – иначе мальчик может никогда не услышать. Провести лечение готовы в Международном Калифорнийском институте заболеваний уха. У американских врачей - большой опыт подобных операций с использованием запатентованного импланта. Вот только требуется почти два миллиона рублей. Мама мальчика, которая воспитывает сына одна, собрать такую сумму не может. И сейчас Ване очень нужна ваша помощь.

Помочь очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Мы благодарим каждого за поддержку и любую посильную помощь.

Ване кажется, что мама нарисовала очень похоже. Лицо, руки, ноги… и почти незаметное правое ушко. Мальчик уже привык к этой своей внешней особенности – ведь она у него с самого рождения. Одного уха почти нет – нет и слухового прохода. Удивлены были даже врачи – это очень редкая аномалия. А маму Вани прямо в роддоме ждал еще один удар: папа мальчика, увидев его, сразу оставил семью.

"Человек просто сказал: я думал, что мы здорового ребенка родим и все. Я почувствовала, что я осталась в этой ситуации один на один, и мне нужно искать из нее выход, чего бы мне это ни стоило", - рассказывает Оксана Федотова.

К каким только врачам они ни ездили, какие только исследования ни проходили. Еще не раз сталкивались с жестоким отношением окружающих: в поликлинике некоторые мамы с детьми даже отсаживались от них. Однако внешний дефект – далеко не самое страшное. Ваня совсем не слышит правым ухом. Как любой мальчишка, он очень любит машины, но на улице может не заметить их приближение. Из-за частичной глухоты отстаёт от сверстников в развитии речи. Уже дают о себе знать и осложнения: деформация челюстно-лицевого сустава и незначительная потеря слуха на левом ухе - ведь вся нагрузка приходится на него.

"Когда ребёнок болеет, все может сразу перейти в скрытый отит, а скрытый отит может быть гнойный. Так как там разные эпителии внутри и нет выхода серы, это может преобразоваться в опухоль, а опухоль в головном мозге - это фатальная история может быть...", - рассказала Оксана Федотова.

Чтобы восстановить слух и само ушко, Ване необходима сложнейшая операция. В большинстве клиник таким маленьким детям их не делают. А если ждать еще несколько лет – слишком высок риск развития осложнений, к тому же, мальчик может так никогда и не услышать - поэтому время упускать нельзя. Провести лечение готовы в Международном Калифорнийском институте заболеваний уха.

Там давно применяют запатентованную методику с установкой специального импланта. Врачи реконструируют ухо, слуховой канал и барабанную перепонку. Вот только на это требуется почти два миллиона рублей - огромная сумма для простой самарской семьи. Бабушка Вани признаётся: всегда помогала другим детям. И вот теперь помощь нужна им самим.

"Я отсылала, сколько могла, когда 50, когда 100 рублей - пенсия небольшая, поэтому большую сумму я не могла. Не надо тысячами, сотнями тысяч - достаточно каждому человеку откликнуться на беду другого", - говорит Любовь Федотова.

Ваня очень любит играть в доктора. Возможно, когда-нибудь он сам будет лечить детей и делать сложные операции! Но для этого ему очень нужно быть здоровым и полноценно слышать. Он добрый и отзывчивый мальчик и поэтому верит: другие добрые люди помогут открыть ему дверь в мир звуков.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Чтобы подарить Ване способность полноценно слышать, операцию необходимо сделать как можно скорее – поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас! Помочь очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Федотова, программа 1104

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