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Путин призвал не политизировать борьбу с коронавирусом

14:50
  • вторник
  • 10 ноября 2020

Нельзя забывать о людях, которые по всему миру нуждаются в лекарстве, отметил глава государства

Конфликт в Нагорном Карабахе - большая трагедия, но наметившийся компромисс должен привести к установлению долгосрочного мира в регионе. Надежду на это выразил Владимир Путин на встрече Совета глав государств-членов ШОС.

Открывая заседание, президент отметил - серьезное влияние на всю мировую экономику оказала пандемия. И Россия готова работать со всеми странами мира по части поставки вакцин. Наши ученые разработали уже два препарата, они доказали свою эффективность. Уже скоро будет зарегистрирован и третий, заявил глава государства. Владимир Путин призвал не политизировать этот процесс и не забывать о людях, которые по всему миру нуждаются в лекарстве.

"Страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь в борьбе с инфекцией. Россия на безвозмездной основе передала партнерам около полумиллиона наборов для лабораторий диагностики коронавируса, а также приборы для измерения температуры. А в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан были направлены группы российских специалистов - медиков, проведено уже 9 таких миссий", - отметил Путин.

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