В Подмосковье открыли новый участок ЦКАД

Что это дает столичному региону и почему новую магистраль называют "умной дорогой"?

Протяженностью почти как МКАД целиком. Самый длинный участок Центральной кольцевой автодороги запущен в среду в Подмосковье. Его длина - более 105 километров. Проходит по территории севера и северо-востока Московской области, а также между трассами М-11 "Нева" и М-7 "Волга".

От Ногинска до Зеленограда - за час, без светофоров и пробок. Открыт самый важный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его длина - 105 километров. Трасса проходит по территории севера и северо-востока Московской области, между автодорогами М-11"Нева" и М-7 "Волга", передает "ТВ Центр".

4 транспортные развязки, 47 путепроводов и 17 мостов. ЦКАД - один из самых масштабных дорожных проектов последнего десятилетия. ЦКАД, по сути, дублирует существующее малое бетонное кольцо и снимает с него нагрузку. Свободней станет на местных проселочных дорогах, и даже на МКАД. Две полосы в каждом направлении. Разрешённая скорость - 110 километров в час. Новая магистраль положительно скажется на экологии. Меньше пробок - меньше выхлопных газов.

Учёные определили, что в нескольких местах, где построена трасса, проходят традиционные тропы миграции диких животных. Чтобы не разрывать экосистему, возвели экодуки. Своего рода пешеходные переходы для обитателей местных лесов. По нему можно безопасно пересечь проезжую часть.

А это беспилотники, которые будут перевозить по ЦКАДу грузы. Отечественная разработка, особенность которой в связи автомобиля и дороги. За беспилотниками и всем, что происходит на ЦКАД, следят в едином центре управления. Искусственный интеллект обрабатывает информацию с тысяч камер, приборов и датчиков.

Трасса платная. При этом никаких КПП со шлагбаумами. Здесь применяется система "свободный поток". "Создан целый ряд возможностей, которыми можно воспользоваться. Во-первых, это транспондеры, известные всем. И другой путь - зайти на сайт и оплатить маршрут, который вы для себя выбрали", - рассказал председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.

510 рублей - стандартная цена за 105 километров для легкового автомобиля. Внести сумму можно заранее на сайте или оплатить задолженность в течение 5 дней. Камеры будет фиксировать госномер машины и выставлять счёт. При использовании транспондера - своеобразной карты "Тройка", но для автомобилистов - можно получить скидку до 50 процентов.

Эта магистраль станет частью международной транспортной артерии, соединяющей Европу и западный Китай. До конца года строители обещают сдать ещё около 100 километров Центральной кольцевой автодороги.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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