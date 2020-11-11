Завершается строительство станции БКЛ "Электрозаводская"

Почему платформу уже называют музеем?

До конца этого года на Большой кольцевой линии метро откроется новая станция - "Электрозаводская". Она станет частью крупного пересадочного узла, который свяжет подземку с железной дорогой Казанского направления.

Здесь еще работают болгарки, дрели и сварка. По специальному тоннелю подают последние порции цемента, а инженеры проверяют работу эскалаторов. Но за толстым слоем строительной пыли отчетливо проступает гранит новой "Электрозаводской". И становится понятно: это последние приготовления перед открытием станции.

"Ведутся пуско-наладочные работы инженерных сетей. Это электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, монтируется навигация уже по станции", - рассказал заместитель главного инженера тоннельного отряда №6 Константин Сысоев.

Пока "Электрозаводская" будет конечной Некрасовской ветки метро, целый отрезок которой войдет затем в состав БКЛ. Эта станция станет узловой. Она объединит одноименные остановки Арбатско-Покровской линии и железнодорожного направления.

Внутреннее оформление – ассиметричное. Одна сторона платформы – в стиле хайтек, вторая - наоборот, погрузит пассажиров вглубь веков и здесь главное украшение – 163-метровое панно.

"Ни на одной станции московского метрополитена таких больших панно еще не делалось. И пассажирам стоит посетить эту станцию только ради того, чтобы посмотреть на него. Состоит из порядка 700 элементов, собранное в единое целое, как мозаика", - рассказал начальник участка тоннельного отряда №6 Алексей Горелов.

Панно "Битва героев" не рассказывает о каком-то конкретном сражении. Здесь можно увидеть и тевтонцев, и воинов орды, и турок, и совсем уж былинных злодеев. Им противостоит весь русский народ: от ратников до крестьян. То есть изображен собирательный образ защитников Родины. Чтобы монументальное творение было видно с любой точки платформы, авторы концепции станции прибегли к оригинальным архитектурным формам.

Путь к выходу здесь проходит по длинной галерее. На всем её протяжении сделали круглые проёмы с перилами, чтобы пассажиры могли, не мешая другим, остановиться и разглядеть фрагменты панно. У столичного метрополитена появилась ещё одна станция-музей.

"Электрозаводская" находится в густонаселенном районе столицы. Поэтому при ее строительстве пришлось переносить много коммуникаций. Сейчас работы еще не закончены. Для удобства водителей здесь уже сделали разворот и съезд на Преображенскую набережную. Для пешеходов появится сквер: широкие тротуары, зоны отдыха, новое освещение и павильоны автобусных остановок.

"В составе этого узла будет возведен мостовой переход через реку Яуза для того, чтобы и жилые районы, и районы прилегающие получили пешеходную связь с этим важным транспортным узлом", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пока по этим рельсам ходит только мотовоз со стройматериалами. А часы показывают московское время. Но на табло уже можно запускать обратный отсчет: поезда с пассажирами начнут курсировать уже в этом году. А территория вокруг "Электрозаводской" преобразится в следующем.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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