Что обсуждали на международной конференции по возвращению беженцев в Сирию

Башар Асад напомнил: тех, кто решит вернуться на родину, ждут льготы и гранты

Более миллиона сирийцев, покинувших страну из-за боевых действий, вернулись бы домой, если бы западные страны не распространяли фейковую информацию о ситуации в Сирии. Такая цифра прозвучала на открывшейся в Дамаске международной конференции по содействию возвращению беженцев и восстановлению арабской республики. В ней участвуют делегации из 27 стран, российская - одна из самых многочисленных.

Конференции такого масштаба в Сирии не было со времени начала войны. Теперь, когда большая часть территории страны вернулась под контроль официального Дамаска, настало время решить одну из главных проблем, которую уже давно называют гуманитарной катастрофой. 6,5 миллиона сирийских беженцев сейчас живут вне пределов родины и часто - в очень плохих условиях. Чтобы совместно решить, что делать дальше, собрались представители 27 стран.

Изначально предполагалось, что участников будет больше, но ряд государств отказались. Например, Турция. Предполагалось также, что полномасштабное участие примет и Организация объединенных наций. Но она здесь только в качестве наблюдателя. И как сообщили организаторы конференции, во всем виновато давление со стороны Госдепартамента США.

Очевидно, что от тех, кто приехал на форум, потребовалось определенное мужество. Ряд западных стран открыто рассылали рекомендации отказаться от участия. Но ближайшие соседи и друзья Сирии понимают: без решения проблемы беженцев из этой страны трудно обеспечить и собственное благополучие. Ведь только в маленьком Ливане сейчас около полумиллиона сирийцев. Но Запад их проблемы мало волнуют. Политики использовали людей лишь для своих целей, создавая лагеря беженцев, подобные "Эр-Рукбан" и "Эль-Холь". И быстро забыли все свои обещания, когда речь заходит об оказании международной помощи для восстановления страны. Об этом говорится в приветствии главы российского МИД Сергея Лаврова, которое было зачитано сегодня.

"Далеко не всех устраивает закрепление положительных тенденций в развитии ситуации в Сирии. После провала предшествовавших многолетних попыток антисирийских сил решить задачу свержения законного правительства этой страны военным путем руками бандитов и террористов на первый план сейчас выдвигаются методы финансово-экономического удушения", - заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Особенно это сказывается сейчас, когда в мире бушует эпидемия коронавируса. В свою очередь Россия поставляет в Сирию большую партию тест-систем. Впрочем, беженцы больше всего боятся не вируса, а условий, в которых придется жить в разрушенной боевиками Сирии. Опасения подогревают фейковые новости западных СМИ о возможных репрессиях и отсутствии минимальных условий. Но сирийское правительство сейчас делает все возможное, чтобы восстановить инфраструктуру. Об этом президент Башар Асад говорил в понедельник во время сеанса связи с президентом России. Напомнил об этом он и сегодня - в видеообращении к участникам конференции.

"Сирийское государство предоставляет льготы и гранты для возвращения на родину сотен тысяч беженцев. Были приняты многочисленные законодательные акты, такие как отсрочка на год от обязательной армейской службы. Государство восстанавливает инфраструктуру — водо- и электроснабжение, дороги, чтобы люди могли вернуться и жить в нормальных условиях", - сказал президент Сирии Башар Асад.

От теории - к практике. Завтра участники конференции разъедутся по школам, больницам, пунктам размещения беженцев, предприятиям и стройплощадкам, чтобы на месте определить конкретные планы помощи в восстановлении страны. В России говорят: "Где родился, там и пригодился". В Сирии есть своя поговорка: "Талант, данный тебе Богом, должен расцвести на Родине". И ее очень хорошо знают все, кто сейчас вынужденно находится за пределами страны.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Дамаск. Сирия.

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