В Челябинской области школьник спас девочку из колодца

Чтобы вызволить девочку, подростку пришлось прибегнуть к хитрости

Рискуя собственной жизнью, спас тонущего ребёнка из 8-метрового колодца! Героический поступок совершил школьник из Челябинской области. Илья Вечканов прибежал на крик соседки, которая увидела в ледяной воде четырёхлетнюю девочку.

Илью Вечканова в посёлке Мирный теперь считают героем. Сам он практически без эмоций, по-мужски, вспоминает день, когда спас 4-летнюю девочку. На помощь даже не успел никого позвать. Все решения принимал самостоятельно.

"Из воды только личико было видно. Она могла в любой момент утонуть или захлебнуться", - вспоминает он.

Илья не растерялся. И сначала решил вытащить девочку с помощью лестницы. "Понесли ее до колодца. Но померили, она оказалась очень маленькая. Не хватало даже до нее. И побежали за веревкой, которая гораздо больше", - говорит Илья.

Илья с детства любит вязать разные узлы. Мама рассказывает - увлекается этим чуть ли не самого рождения. На этот раз веревка стала спасением. Илья сделал специальную петлю, с узлом, который не затягивается и не развязывается, и спустился в колодец.

"Накинул на девочку эту петлю. И Леха ее вытащил из колодца. Потом он мне скинул ту веревку. И я с помощью веревки вылез", - вспоминает мальчик.

Родителей в это время дома не было. Приехали, когда Илья, уже весь мокрый, переодевался. Учителя в школе и без того любили Илью, а сейчас говорят - открылась его еще одна черта его характера - решительность.

Судьба же колодца была решена в тот же день. Папа спасенной девочки сразу же завалил его до самого верха строительным мусором.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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