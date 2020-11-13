Появилось видео задержания мэра Томска во время заседания

По месту его жительства проходят обыски

Мэр города Томска Иван Кляйн задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пятницу в Следственном комитете. Видеозапись операции уже опубликована ведомством.

На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в кабинет прямо во время селекторного совещания, затем выводят чиновника из здания и усаживают в машину.

Уголовное дело возбуждено по факту предполагаемого сговора мэра с принадлежавшим ему ранее коммерческим предприятием. В настоящее время обыски проходят по месту жительства подозреваемого, в городской администрации и в служебных помещениях компании. Иван Кляйн занимает пост главы Томска с 2013 года.

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