Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи прижились в Японском море

Они успешно охотятся

Белухи, выпущенные из так называемой "китовой тюрьмы", прижились в Японском море. Специалисты утверждают, животные - в превосходной форме, значит, успешно охотятся самостоятельно.

Млекопитающих часто видят в акватории Приморья отдыхающие и рыбаки. Возможно, именно двух из них удалось снять на дрон жителю Владивостока. Белухи играли прямо у берега, выныривали из воды и совершенно не обращали внимания на камеру, передает "ТВ Центр".

Напомним, в 2018-м году в бухте Средняя были обнаружены вольеры, в которых находилось больше сотни морских млекопитающих. Выяснилось, что белух и косаток выловили незаконно. Против браконьеров были заведены уголовные дела. А всех животных благополучно отпустили на волю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"