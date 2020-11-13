ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи прижились в Японском море

14:49
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Они успешно охотятся

Белухи, выпущенные из так называемой "китовой тюрьмы", прижились в Японском море. Специалисты утверждают, животные - в превосходной форме, значит, успешно охотятся самостоятельно.

Млекопитающих часто видят в акватории Приморья отдыхающие и рыбаки. Возможно, именно двух из них удалось снять на дрон жителю Владивостока. Белухи играли прямо у берега, выныривали из воды и совершенно не обращали внимания на камеру, передает "ТВ Центр".

Напомним, в 2018-м году в бухте Средняя были обнаружены вольеры, в которых находилось больше сотни морских млекопитающих. Выяснилось, что белух и косаток выловили незаконно. Против браконьеров были заведены уголовные дела. А всех животных благополучно отпустили на волю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Белуха
Белуха
Белухи в море
Белухи в море
Белухи в море
Белухи в море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.