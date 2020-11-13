Родившая в Москве женщина объяснила причину продажи сына

Возбуждено уголовное дело

В пятницу Тушинский суд Москвы изберет меру пресечения нерадивой матери, которая пыталась продать своего новорожденного сына. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Гостья их Украины родила мальчика в столице. И сразу разместила в интернете объявлении о поиске приемных родителей. В ходе переписки потребовала 500 тысяч рублей. Сделка проходила в ресторане, где подозреваемую и задержали с поличным.

Сейчас младенец находится в специальном детском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Мать в ходе допроса призналась, что нуждалась в деньгах.

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