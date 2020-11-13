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Взорвался двигатель: подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

14:34
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Сажать борт пришлось практически вслепую - без приборов, команд диспетчера и тормозов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-124 "Руслан". ЧП произошло в пятницу утром в Новосибирске - сразу после вылета двигатель самолета взорвался и разлетелся на куски, полностью обесточив воздушное судно.

Огромный белый самолет - на подозрительно низкой высоте. Происшествие в воздухе моментально привлекает внимание водителей на трассе вблизи аэропорта Толмачёво. Сотрудники воздушной гавани с тревогой следят за траекторией движения "Руслана".

Крен на одну сторону сохраняется, даже когда диспетчер дает команду об экстренной посадке. В последний момент пилот выравнивает крылья 180-тонной машины. И точно заходит на полосу. Но полосы для аварийного торможения не хватает и Ан-124 выкатывается на 200 метров в поле. Возгорания нет, пострадавших тоже.

Начиналось все штатно. Около полудня по местному времени тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр" взлетел из новосибирского аэропорта и взял курс на столицу Австрии. На борту находились 14 членов экипажа, пассажиров и груза не было. Менее чем через десять минут на высоте 300 метров произошёл хлопок - взорвался двигатель. Разлетевшиеся части перебили проводку и обесточили самолёт. Один  из обломков рухнул вниз, пробив крышу склада магазина. Командир борта принял решение об экстренной посадке. Она проходила практически вслепую, без приборов, реверса и тормозов. Во время приземления оказалась повреждена пневматика, левая стойка шасси подломилась. Прибывшие к месту ЧП экстренные службы застали самолет лежащим на фюзеляже, возле крыла – огромная трещина.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В первые минуты после происшествия другие самолеты, летевшие в Новосибирск, были перенаправлены в Кемерово и Барнаул. Спустя два часа работа аэропорта Толмачево была полностью восстановлена.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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