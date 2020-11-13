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Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху

17:51
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Центр займется возвращением беженцев и восстановлением инфраструктуры

Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, передает "ТВ Центр". Президент рассказал, что подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, что в субботу завершится размещение 8 постов российских миротворцев в зоне ответственности. В свою очередь, глава ФСБ Александр Бортников рассказал Владимиру Путину, что погранслужба разместила 5 дополнительных постов, из них два на границе с Ираном. В ходе встречи глава государства поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову уведомить партнёров по ОБСЕ и международные организации о ситуации в Нагорном Карабахе. Также во время беседы обсудили дополнительную помощь местному населению.

"Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, ранено свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно по разным данным исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - заявил Путин.

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