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Неизвестные захватили заложников в офисе Ubisoft

22:53
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Полиция начала операцию

В канадском Монреале неизвестные ворвались в офис компании по разработке игр Ubisoft и взяли заложников.

По предварительным данным, внутри находятся более 10 человек. Некоторым удалось выйти на крышу и заблокировать дверь. Ряд СМИ сообщают, что в соседнем здании произошло вооруженное ограбление, а сотрудники Ubisoft решили просто перестраховаться. Тем не менее, начата полицейская операция, передает ТАСС.

Компания Ubisoft занималась разработкой таких компьютерных игр, как Assassin's Creed, Prince of Persia, Real Football и других.

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