Трамп приписал себе заслугу по успешному запуску Crew Dragon

Президент США уверен, что до 2014 года NASA было "близко к катастрофе"

Президент США Дональд Трамп поздравил NASA с успешным запуском корабля Crew Dragon, добавив при этом, что до его прихода в Белый дом агентство было "близко к катастрофе".

"Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно снова "горяченькое", самое продвинутое, космический центр далеко впереди всех!" - написал Трамп в твитере.

Корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами успешно стартовал к МКС в ночь на понедельник. На борту находятся трое астронавтов NASA и астронавт из Японии. Стыковка корабля с МКС запланирована на утро вторника.

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