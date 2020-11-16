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Трамп приписал себе заслугу по успешному запуску Crew Dragon

09:03
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Президент США уверен, что до 2014 года NASA было "близко к катастрофе"

Президент США Дональд Трамп поздравил NASA с успешным запуском корабля Crew Dragon, добавив при этом, что до его прихода в Белый дом агентство было "близко к катастрофе".

"Великолепный запуск! НАСА было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас оно снова "горяченькое", самое продвинутое, космический центр далеко впереди всех!" - написал Трамп в твитере.

Корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами успешно стартовал к МКС в ночь на понедельник. На борту находятся трое астронавтов NASA и астронавт из Японии. Стыковка корабля с МКС запланирована на утро вторника.

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