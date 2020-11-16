Мишустин отчитал регионы за несвоевременное введение ограничений

Это создает угрозу жизни и здоровью людей

В большинстве регионов, где идет рост заболеваемости коронавирусом, не были своевременно введены ограничительные меры. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, промедление ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, и создает нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, главу кабмина беспокоит ситуация с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом в некоторых регионах. Там не хватает медработников и коек для заболевших.

"Хочу обратить внимание руководителей субъектов: надо постоянно поддерживать резерв свободных коек как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне", - сказал Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране было выявлено 22778 заболевших. Выздоровели 13864 заболевших. Скончались 303 человека.

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