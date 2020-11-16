Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Чтобы снизить нагрузку на местные системы здравоохранения, в российские регионы направят мобильные бригады медиков. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Бригады сформируют из сотрудников медицинских институтов и клиник. В проекте уже участвуют 32 учреждения. Врачи помогут наладить процессы на местах и будут сами принимать пациентов.

Также Михаил Мишустин потребовал, чтобы регионы сформировали и поддерживали резерв коек для больных COVID-19 - не менее 20%. Кроме того, премьер поручил создать запас лекарств.

"Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать подобные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - заявил Мишустин. Он сообщил, что на это правительство уже выделило регионам более 15 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"