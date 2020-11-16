Трамп заявил о серьезных нарушениях Конституции США на выборах

Трамп пытается использовать любой шанс изменить результаты в свою пользу

Дональд Трамп считает, что Конституция США в ходе последних президентских выборов подверглась самому серьёзному нападению за всё время своего существования. Громкое заявление действующий глава государства сделал по уже сложившейся традиции в "Твиттере", после чего там же в очередной раз объявил себя победителем выборов. Сейчас всё внимание штаба республиканцев приковано к Пенсильвании. Сторонники Трампа требуют признать недействительными почти 700 тысяч голосов в двух крупнейших городах штата - Филадельфии и Питтсбурге.

Не успел еще космический корабль Crew Dragon достигнуть околоземной орбиты, как Дональд Трамп уже напомнил миру: успехом астронавты НАСА вообще-то обязаны ему: "Отличный запуск! NASA было полной катастрофой, когда мы пришли к власти. Теперь это снова самый "крутой", самый современный космический центр в мире".

К скромности президента в США уже, конечно, привыкли. Но американские СМИ подмечают: в период поствыборной турбулентности сам Трамп, похоже, тоже оторвался от земной действительности. Президент, все свое время посвящающий либо встречам с юристами, либо игре в гольф, по-прежнему считает себя победителем на выборах.

При этом Трамп отказывается от любых встреч с прессой. Которая теперь вынуждена ловить его на твите. Так, после сообщения "Он победил только в глазах fake news медиа" американские СМИ поспешили разнести громкую новость: Трамп впервые публично признал поражение. Адвокату президента Руди Джулиани пришлось срочно оправдываться за шефа.

По последним данным, Байден получает 306 голосов выборщиков. На 36 больше необходимого минимума. Чтобы переломить ситуацию, команде Трампа нужно добиться пересмотра голосов сразу в нескольких ключевых штатах. Однако пока доказать масштабные фальсификации не удается. Так, в Пенсильвании штаб президента уже отказался от большей части своих исковых требований.

Если ранее республиканцы утверждали, что сотрудники избирательной комиссии ограничивали возможности наблюдать за подсчетом голосов, то теперь обвинения строятся в основном на нарушениях в ходе голосования по почте. Часть претензий власти штата уже признали. Однако, отмечают местные СМИ, на общем итоге выборов это не сказалось.

Зато судебные тяжбы помогают Трампу оттягивать процесс передачи власти. Президент запретил своей администрации вступать в любые контакты с командой Байдена, который не имеет доступа ни к еженедельным брифингам по безопасности, ни к обсуждению стратегии Белого Дома по борьбе с коронавирусом. И это в разгар пандемии.

С которой, в случае признания официальной победы, Байдену предстоит иметь дело. Но пока у кандидата от демократов нет внятного плана. Возможно, поэтому он сам также предпочитает избегать журналистов, с которыми теперь регулярно встречается его "группа поддержки". В том числе бывший президент США. Барак Обама уверен: его вице-президент скоро займет кресло в Овальном кабинете. Однако признает: 78 миллионов избирателей, отдавших голоса за Трампа, могут с этим так и не смириться.

В этом сложном положении страна, похоже, останется как минимум на несколько месяцев - до дня инаугурации. Ведь Трамп явно намерен использовать любой шанс изменить результаты в свою пользу. И может в случае необходимости попросить поддержки у своих сторонников. В эти выходные в Вашингтоне уже прошел марш в его поддержку. Который закончился ожесточенными столкновениями с противниками Трампа. И, кажется, это была их не последняя встреча на улицах.

Екатерина Выскребенцева, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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