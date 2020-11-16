Что показала проверка в частной московской клинике, где умерли 5 пациентов

Выявлены нарушения

Получила продолжение история с частной московской клиникой, где умерли уже 5 пациентов и по меньшей мере одному из клиентов нанесён вред здоровью. Следственный комитет в понедельник возбудил уголовное дело. Персонал подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Статья предполагает до 10 лет тюрьмы. Предварительные проверки уже выявили серьёзные нарушения. Среди прочего, установлено, что на некоторые виды деятельности учреждение вовсе не имело лицензий.

Внешне престижная клиника, но репутация у неё скандальная. Летом здесь скончались пять пациентов. Еще одной женщине был нанесен серьезный вред здоровью. Росздравнадзор начал проверку и ввел временный запрет на оказание в клинике помощи по профилю "анестезия и реанимация", но предприимчивые сотрудники в белых халатах продолжили свою коммерческую деятельность по другим - сразу 15 направлениям.

Всего спустя три месяца в клинике снова идет прием, в том же самом здании, по тому же адресу, правда, уже под другим названием, график работы тот же - до позднего вечера. Правда, увидев журналистов, здесь резко приостановили прием и закрыли все двери.

Как только стало известно, что заведено уголовное дело, свет погас во всех кабинетах. При этом местные жители уверяют - прием здесь, как и прежде, ведется.

Родственники скончавшихся здесь пациентов заявляли следствию о некачественных медицинских услугах. Даже диагнозы оказались неверными. К тому же, в ходе проверки выяснилось, что не хватало ни аппаратов ИВЛ, ни приборов для дыхания во время наркоза. Но в период пандемии, когда все государственные больницы спасали пациентов с коронавирусом, здесь их обрабатывали. Обещали вылечить от самых страшных заболеваний. Брались даже за онкологию. Плату за лечение просили переводить не на счет клиники, а на карту одного из сотрудников. Иногда суммы составляли по несколько сотен тысяч рублей.

Но даже заплатив такие внушительные деньги, люди не получали квалифицированной помощи. После нескольких смертей медицинская лицензия клиники была аннулирована. Правоохранители начали проверки.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и гибель пациентов сотрудникам этой клиники грозит до 10 лет лишения свободы. Однако пока решение суда не вступило в силу, здесь, кажется, не торопятся снимать вывеску.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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