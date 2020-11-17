В России за сутки выявили 22410 заболевших коронавирусом

Вылечились 22055 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 22410 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве подтверждено 5882 случая заражения. В Подмосковье заболели еще 839 человек.

Вылечились от коронавируса 22055 пациентов, в том числе в Москве – 5274. Скончались 442 заразившихся, из них 74 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1971013 случаев заражения коронавирусом. Скончался 33931 человек. Выздоровели 1475904 пациента.

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