Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Алены Шестопаловой

У двухлетней девочки опасное заболевание - ретинобластома

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Алёны Шестопаловой из Алтайского края. У двухлетней девочки опасное заболевание - ретинобластома. Опухоль поразила левый глаз и привела к его полной слепоте. Стоит вопрос о его удалении. Но пока не поражен зрительный нерв и нет метастазов, остаются шансы провести лечение и сохранить девочке глаз. Помочь готовы в офтальмологической клинике в Швейцарии. Алёну там уже ждут, ехать нужно немедленно, но стоит лечение очень дорого - 5 миллионов 791 тысячу 712 рублей. В семье из небольшого села таких денег нет, поэтому Алёне сейчас очень нужна ваша помощь.

Времени у Алены очень мало, ретинобластома быстро прогрессирует. Чтобы сохранить глаз, девочке необходимо уже начать лечение – и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ.

Краски яркой детской площадки даже в такую солнечную погоду двухлетняя Алена увидеть не может. Слева у неё - как будто пустота. Глаз словно немного спит, хотя и двигается синхронно с правым.

Примерно год назад родители заметили у дочки белый блик в левом глазу. Алена стала его чесать и плакать. В местной больнице лечили от конъюнктивита и аллергии.

"Мы все цветы из дома выкинули, кошек не было, собак тоже", - говорит отец Алены Василий Шестопалов.

Меняли разные капли, но пресловутая аллергия не проходила, ребенку становилось хуже. Пропал аппетит, появилась беспричинная рвота, слабость, девочка стала сильно терять в весе. А самое главное - начала вдруг постоянно спотыкаться и падать, хотя давно хорошо ходила.

Стало ясно: со зрением что-то не так, мать повезла Алену в Барнаул, и там поставили диагноз ретинобластома. Белым бликом в зрачке оказалась опухоль, ребенок уже ослеп на один глаз. А все эти месяцы они теряли время.

"У меня просто, казалось, земля из-под ног ушла", - сказала мама Алены Татьяна Шестопалова.

"Я был на работе, мне жена позвонила, сказала, что рак", - вспоминает Василий Шестопалов.

На лечение пригласили в Москву, здесь Алене провели два курса локальной химиотерапии - это когда препарат вводится непосредственно в опухоль. После второй инъекции появился сильный отек. Пока его лечили, прошло еще время. Врачи сказали, что третий курс проводить рискованно, и предложили удалить глаз. Но родителям удалось найти альтернативу - в Швейцарии. Офтальмологический центр в Лозанне специализируется на ретинобластомах и считается лучшим в Европе. Там у девочки есть шанс сохранить глаз и может быть даже восстановить зрение.

"Мы хотим прибегнуть ко всем шансам спасти ребенка. Если мне говорят, там самая лучшая клиника, мы все-таки хотим попробовать", - сообщила мама девочки.

Уже пришло приглашение, лететь нужно немедленно, чтобы не терять и так упущенное время. Ведь у Алены уже последняя стадия, ретинобластома растет быстро и может дать метастазы. Лечение стоит очень дорого - почти 6 миллионов рублей, семье из Алтайского села Косиха такую сумму взять негде. Родители идут на все - продают всё, что имеет ценность, даже свой дом, за который ещё не выплачена ипотека.

"Продавать уже по сути нечего. Дом продадим, останется небольшая сумма. Я хочу, чтобы она выжила. Я не смогу без нее", - сказала Татьяна Шестопалова.

Сейчас семья в безвыходной ситуации: отцу пришлось уволиться, чтобы помогать с Аленой, которая быстро устает. А дома их ждет еще старшая дочь - она осталась с бабушкой в родном селе.

Для семьи это прыжок в неизвестность, они остаются с двумя детьми без всего, но с верой в людей. Помочь им несложно, сделать это может каждый. Нужно отправить любую сумму цифрами на номер 8385. Чтобы их девочка могла жить и видеть.

Времени у Алёны очень мало, ретинобластома быстро прогрессирует. Чтобы сохранить глаз, девочке необходимо уже начать лечение - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алены Шестопаловой, программа 1109

Наталья Тарасова, Александр Карюк, Дмитрий Лукиных, Никита Возчиков. "ТВ Центр".

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