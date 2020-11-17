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Собянин подвел итоги двухнедельной программы "Время ранних"

15:08
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Скидкой при проезде на метро в столице ежедневно пользуются 85 тысяч человек

В московском метро подводят промежуточные итоги эксперимента "Время ранних", передает "ТВ Центр". В начале ноября вдвое были снижены тарифы для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в непиковое время по будням.

Как написал во вторник на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин, в часы пик пассажиров стало поменьше. Так, на "Тушинской", "Кузьминках" и "Лухмановской" пассажиропоток сократился на 4%, а 11 ноября на "Беговой" и вовсе на 8%.

"Не забывайте, что утром по будням на двух линиях действует особый тариф. Обращаюсь к работодателям: по возможности создайте сотрудникам такие условия, чтобы они могли приезжать на работу чуть раньше или, наоборот, позже. Так мы немного разгрузим метро и сохраним дистанцию между пассажирами", - обратился Собянин.

Ежедневно скидкой на проезд во внепиковое время на "фиолетовой" и "розовой" линиях Московского метрополитена пользуются около 85 тысяч пассажиров, сообщил мэр.

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