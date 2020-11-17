Москва рассчитывает на участие ООН в карабахском урегулировании

Полезным мог бы быть опыт Красного Креста

Обстановку в Нагорном Карабахе обсудили в Москве Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного креста Петер Маурер. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил глава нашего МИД, организация способна сыграть важную роль в преодолении последствий кризиса. Москва также рассчитывает, что к решению проблемы подключатся структуры ООН.

"МККК давно присутствует в регионе и его опыт был бы полезен для других организаций, которые пока ещё там не развернули свою работу. Мы исходим из того, что в интересах всех тех, кто проживает и в Нагорном Карабахе, и вокруг него, в интересах Армении, в интересах Азербайджана, - иметь там активное и широкое международное присутствие", - заявил Лавров.

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