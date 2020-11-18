Коронавирусом в России за сутки заболели меньше 21 тысячи человек

Скончались 456 человек

В России за минувшие сутки выявили 20985 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Число новых случаев опустилось ниже 21 тысячи впервые за неделю.

В Москве подтверждено 4174 случая заражения. В Подмосковье заболели еще 864 человека.

Вылечились от коронавируса 25179 пациентов, в том числе в Москве – 5503. Скончались 456 заразившихся, из них 76 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1991998 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34387 человек. Выздоровели 1501083 пациента.

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